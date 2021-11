Miguel Ángel Revilla, partidario de que se obligue a vacunar a todo el mundo “por lo civil o lo militar”

Según considera, si la vacuna fuese obligatoria este último repunte que se ha dado a nivel nacional e internacional de casos de coronavirus se hubiera "ahorrado". Por eso, ha rechazado tajantemente el discurso negacionista que "ha calado" en la sociedad y por el que mucha gente rechaza la vacuna. "No lo podemos tolerar, porque si no, no acabamos con la pandemia", ha subrayado ante los medios en el marco de un encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Madrid.