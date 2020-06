Una nota secreta desvela que Marlaska sí cesó a De los Cobos por no filtrarle investigaciones

¿Mintió Marlaska en Comisión Parlamentaria? ¿Puede tener un problema legal ahora? Un documento revela que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos por no filtrarle las investigaciones en relación al coronavirus, según ha desvelado hoy El Confidencial. Interior propone el "cese del destino del coronel Diego Pérez de los Cobos (...) por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil". No cita expresamente el informe sobre el 8M.