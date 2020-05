Ortega Smith, ingresado por trombos en piernas y pulmones como secuelas del coronavirus

"Ante los rumores, publicaciones contradictorias y los deseos de información de tanta buena gente que se ha interesado por mi salud, debo informar que este sábado ante el hinchazón que se me había producido en el gemelo izquierdo, fui ingresado de urgencias en el hospital. Tras la analítica y los estudios correspondientes, me han detectado varios trombos en la pierna y en los pulmones, como uno de los graves efectos que puede provocar el coronavirus que tuve. Me encuentro con ánimo pero bajo observación médica". Es el testimonio de Ortega Smith que muestra secuelas que se producen una vez superado el coronavirus. Es esta otra de las grandes preocupaciones de los expertos, lo que el coronavirus provoca en el cuerpo una vez pasado.