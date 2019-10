Casado señala a Sánchez por la situación en Cataluña: “Le veo sobrepasado por los acontecimientos”

“Le veo sobrepasado por los acontecimientos y probablemente la falta de previsión hace que no esté dando una respuesta”. “Unidad, sí, pero para hacer algo. Por eso yo hoy le he trasladado la necesidad ya urgente de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, porque el señor Torra no puede ser el máximo responsable de la seguridad de los Mossos D’Esquadra, un cuerpo de 38.000 hombres armados, que están haciendo una labor a la que no tengo nada que objetar, pero que sin embargo tienen unos mandos políticos que han demostrado una gran irresponsabilidad. El que está cortando carreteras y está apelando a una vía violenta como la Eslovena desde hace mentes no debe estar al frente de la seguridad en Cataluña”, ha dicho.