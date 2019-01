Pablo Iglesias: “No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral”

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, a pesar de encontrarse de permiso de paternidad cuidando de sus mellizos, no ha querido perder la oportunidad de mandar un mensaje a quien hasta ahora era su compañero de partido y amigo, Íñigo Errejón, quien ha decidido renunciar a Podemos para presentarse en las próximas autonómicas con el proyecto y la marca 'Mas Madrid' impulsada por Manuela Carmena.

No imaginé que hoy, cuando deberíamos celebrar el quinto cumpleaños de Podemos, las cosas serían así.

Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena, con una nueva marca electoral. Pocos minutos después de la llamada, la carta de Manuela y de Íñigo estaba en todos los medios de comunicación y en las redes sociales.

En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos se merecen más respeto.