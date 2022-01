El PP confía en su victoria en Castilla y León y presenta esas elecciones como un referéndum a Sánchez

Elecciones en Castilla y León y algo más. "Vamos a parar a Sánchez", decía el presidente de la Junta y candidato popular. Sin olvidarse del tema estrella, las macrogranjas y Garzón. "Está claro que Sánchez no lo va a cesar, pero a lo mejor Podemos lo cesa a él ", ha dicho Pablo Casado.

Y si no, acabar derrocándolo con una nueva victoria autonómica con Fernández Mañueco. "Que se viste por los pies", ha subrayado el líder del PP. Aunque no opina lo mismo su antiguo socio. "Si depende de nosotros, no será presidente alguien deshonesto", sentenciaba Francisco Igea.