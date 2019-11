PSOE y ERC perfilan los equipos negociadores para un posible desbloqueo de la investidura

El PSOE sigue trabajando en busca de los apoyos que permitan a Pedro Sánchez formar Gobierno. Tras el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos , ahora todas las miradas están en las negociaciones con ERC , fundamental para una investidura que los independentistas no van a apoyar sin firmes condiciones. La principal: una mesa de negociación para “solucionar la crisis política en Cataluña” . Y ya se han producido los primeros contactos. PSOE y ERC han cerrado los miembros de los equipos negociadores encargados de intentar desbloquear la situación.

Órdagos independentistas sobre la mesa

El independentismo continúa apretando. Presiona con exigencias que van desde la amnistía de los políticos en prisión o el derecho a la autodeterminación. Lo dicen en entrevistas y también a través de cartas enviadas desde la Generalitat al Gobierno. Pero en Moncloa no salen del guion: “Diálogo dentro de la Constitución; diálogo dentro de la ley”, ha recalcado la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, mientras Quim Torra, por su parte, ha vuelto a pedir la figura del ‘relator’. Incluso, JxCat ha pedido que se reconozca al predecesor del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como interlocutor válido. “Si no, parece más un blanqueamiento para formar Gobierno que no una voluntad real de llegar a soluciones reales”.