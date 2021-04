El 30 de abril se dejará de expedir el Libro de Familia en formato físico

El Libro de Familia de toda la vida ha dejado de existir. Al menos en formato físico. Ese pequeño libro azul que te daban en el registro civil y que tenía asignada cada una de sus hojas al nacimiento de un hijo ya no se utilizará más. Ahora estará digitalizado y cada gestión del registro civil (cambio del estado civil, nacimiento o fallecimiento) se registrará de manera telemática.



A partir de ahora, cada vez que haya que realizar una modificación de este tipo en el registro civil está previsto que conste una hoja o un extracto en la que figuren los datos personales de la vida del individuo. Además, todo estará automatizado, como venía ocurriendo hasta ahora. Lo que no ocurrirá desde mañana mismo, 30 de abril, es que se sigan expidiendo los populares libros azules.



Pero, ¿qué pasa entonces con los Libros de Familia en formato físico que estaban en vigor hasta hoy? Pues todos esos libros siguen siendo un documento oficial y seguirán sirviendo para acreditar los registros civiles que contienen. Es decir, que todos los Libros de Familia que tenemos no pierden su validez y seguirán constando como un documento oficial válido.



El texto del BOE que elimina a partir de ahora al Libro de Familia dice así: "Se deroga la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957 que, no obstante, seguirá siendo aplicada en tanto quede extinguido el complejo régimen transitorio previsto en la Ley. De este modo se prevé un régimen de incorporación progresiva de los registros individuales y se mantienen temporalmente los efectos que el ordenamiento vigente atribuye al Libro de Familia. Igualmente se derogan expresamente los preceptos del Código civil que resultan incompatibles con las previsiones de la presente Ley".



Mañana, cuando ya no se expidan más Libros de Familia, se concluirá con más de 100 años de historia de este documento en nuestro país. Fue el Ministerio de Gracia y Justicia de Alfonso XIII el que expedía por primera vez este documento de registro familiar el 15 de noviembre de 1915. En un primer momento se utilizó para registrar el parentesco de cónyuges, padres e hijos, así como un registro de las defunciones en las familias. Mas tarde se añadieron a sus páginas las adopciones, las separaciones y los divorcios.