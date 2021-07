En este sentido, ha señalado que los gobiernos autonómicos pueden "dar una serie de respuestas" en función de cuál es la evolución de la pandemia en cada uno de los territorios. Por ello, ha apuntado que "no es necesario aprobar nada mas que lo que está acordado por el Ministerio de Sanidad con las CCAA".

No obstante, Sánchez ha querido enviar un mensaje a la población más joven ya que es en la que se están dando ahora los mayores niveles de incidencia. Les ha pedido que no bajen la guardia y que aunque es entendible que tienen fatiga y que se acaba el curso, es "importante preservar la prudencia". Les ha recordado que no solo pueden "lastimarse" ellos señalando que también se dan casos graves entre los jóvenes, sino que además pueden hacer enfermar a las personas más mayores y los más vulnerables.