Sanidad propone cerrar todo el ocio nocturno y valora volver al toque de queda ante la imparable quinta ola

Los expertos del Ministerio de Sanidad han propuesto "cerrar el ocio nocturno" de manera "urgente" para "mitigar el aumento exponencial de casos que está ocurriendo en España" . Así lo ha estipulado la Comisión de Salud Pública. También emplazan a valorar, de nuevo, el toque de queda, lo que podría obligar al Gobierno a volver a un estado de alarma. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta , ha respondido pese a todo con un "no" rotundo a que el Gobierno se esté planteando imponer un nuevo toque de queda en el país , después de que así lo planteara el Ejecutivo de Castilla y León.

La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta pone igualmente el foco en los “eventos multitudinarios” y reclama directamente su prohibición “si no se pueden garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención".

El informe señala lo que ya muestran los datos, y no es otra cosa que "la mayoría de los nuevos casos identificados están ocurriendo en población joven no vacunada, en muchos casos asociado a la ocurrencia de eventos súper-diseminadores en ambientes cerrados donde grupos numerosos de personas pasan tiempos prolongados en situaciones con elevada probabilidad de no seguimiento de las medidas de prevención de la transmisión (uso de la mascarilla o mantenimiento de la distancia).