Sánchez apunta a Iglesias como gran escollo para el acuerdo porque no cree en la democracia española

Miedo da pensar que el PSOE entonces haya defendido durante tanto tiempo el pacto entre izquierdas si lo que piensa del líder de Podemos es que Iglesias no defiende la democracia cuando sostiene que en España hay "presos políticos ” señalando ante el mundo que en España se persiguen las ideas políticas. "No se dan las condiciones para que Iglesias forme parte de este Gobierno, no me puedo permitir el lujo de tener a un vicepresidente del Gobierno, con una divergencia muy seria en un área fundamental ” ha dejado claro Sánchez que ha reincidido en que necesita “ un vicepresidente que defienda la democracia que diga que este país es un Estado democrático y de Derecho, que el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo".

Y aunque Ábalos no lo quiso confirmar el presidente no negó ante Ferreras que Iglesias le hubiera pedido en sus conversaciones ser vicepresidente del área "social" y los ministerios de Hacienda, Trabajo , el área de Seguridad Social, y la responsabilidad de la Comunicación del Gobierno.

Me gustaría que Felipe dijera lo mismo que en 2016

También ha avisado este jueves al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, de que defenderá la integridad territorial española y el orden constitucional en Cataluña si cumple con su amenaza de retomar el desafío independentista. Torra ha pedido votar 'no' a la investidura de Sánchez si este no retoma la "mesa política" con Cataluña y establece una fórmula para "dar voz" a sus ciudadanos. "He escuchado a Torra y dice que lo volverá a hacer. Yo no quiero que lo haga, pero lo que he que garantizar como presidente del Gobierno y garantizo a los ciudadanos es la integridad territorial, la soberanía nacional, el orden constitucional y estatuto de autonomía en Cataluña", ha respondido Sánchez.