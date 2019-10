El vídeo del ciudadano que intentó apagar un fuego en Cataluña con un extintor y fue agredido

Es una de las imágenes más denunciables de una noche, la de este martes, para olvidar en Cataluña, que sufrió cientos de incendios. Es la historia de un héroe ciudadano, que no duda en coger un extintor e intentar apagar uno de los cientos de fuegos provocados por un grupo de violentos contrarios a la sentencia del procés. Lo que recibe en el momento es una tremenda paliza. La revolución de las sonrisas no parece serlo tanto ya y hasta Moncloa ha lanzado un comunicado señalando la violencia de las protestas aunque ha dejado claro que no pondrá en marcha la Ley de Seguridad Nacional. Otra de las imágenes para olvidar es la mosso que también fue atacada al resbalarse y caer al suelo en medio de las protestas. La salvó un guardia civil que iba de paisano. Dos vídeos que demuestran que la llamada de Torra a apretar tiene consecuencias.