Este verano no es una excepción y de hecho, ya se han registrado varios casos de desastre ecológico en lo que va de año. El aumento de las temperaturas durante los próximos meses lo pone, nuevamente, más difícil para las administraciones públicas a la hora de evitar este tipo de incidentes. Por eso, conviene recordar cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos en cuanto a fuego en zonas de naturaleza y cuál es la normativa sobre fuegos para evitar incendios este verano .

Cuál es la normativa sobre fuegos para evitar incendios este verano

Por último, en cuanto a qué hacer si te encuentras con un incendio este verano , desde OCU aseguran que, si te encuentras en el monte con un incendio, no debes huir en la dirección del viento, ya que "es el camino que seguirá el fuego". Al contrario, "dirígete a zonas con poca vegetación, y no te metas en barrancos sin salida, ni asciendas por las laderas, el incendio trepa con facilidad".

Si el fuego está muy cerca, intenta pasar por los laterales a la zona ya quemada, donde no habrá llamas. No intentes atravesar las llamas si no se ve claramente lo que hay al otro lado y, si te ves cercado, intenta protegerte echándote al suelo detrás de una gran roca, un tronco o una depresión, cubriéndote con tierra o arena. También es buena idea buscar refugio en hoyos o arroyos.