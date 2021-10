Carlos Ríos siembra la polémica con su nueva "Nutella"

El dietista-nutricionista y tecnólogo alimentario Aitor Sánchez García, creador de la cuenta Mi dieta cojea, afirma que el "etiquetado no cumple con la normativa vigente", ya que la crema de cacao sí que está endulzada con los dátiles. "Es cierto que no tiene azúcares libres, pero en el momento en el que le añades un elemento para endulzar se anula esta condición", explica Sánchez. Según señala el tecnólogo, no es legal anunciar la crema como sin azúcares y aditivos cuando el producto tiene 16,7 gramos de azúcares por cada 100, cuando el máximo aceptado por la legislación, para ostentar esa clasificación, es 0,5 gramos.