El Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya anuncia acuerdo para realojar a los inmigrantes de B9 de Badalona

El Govern catalán y entidades realojan a desalojados del instituto B9 que después ocuparon Can Bofí Vell, en Badalona

El Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya ha considerado que el acuerdo alcanzado entre la Generalitat y los inmigrantes desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona para realojarlos en diferentes centros "no es una victoria", aunque supone "un alivio temporal de una situación de emergencia muy grave".

"El acuerdo es una medida de urgencia, pero no una alternativa residencial real", subraya este sindicato, que considera que sin su intervención y la del resto de agentes sociales que se han implicado en este caso no habría sido posible el acuerdo que permitirá que sean realojados muchos de los inmigrantes en centros que no han sido revelados para evitar posibles incidentes.

Fuentes del Govern han confirmado que después de una mediación que se ha alargado durante toda la noche y a lo largo de este martes junto a entidades sociales y la Sindicatura de Greuges, algunos de los inmigrantes han empezado a ser realojados en otros equipamientos.

El comunicado sobre el PSC

El Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya señala en un comunicado que el PSC de Salavdor Illa "es tan responsable" como el PP de Xavier García Albiol, ya que el primero fue el que envió 40 furgones de los Mossos d'Esquadra a "desalojar sin alternativa a 400 personas y coordinó el dispositivo con la Policía Nacional, enviando a 15 personas al CIE".

"Ahora, ante la escalada de la situación se han visto obligados a ofrecer, como siempre, una falsa solución que les permite rebajar la tensión e implementar medidas cosméticas que no cambian nada del fondo de la situación", añade.