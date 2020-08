Cómo cocer patatas en el microondas: pasos para que queden perfectas

El microondas ha ido ganando terreno poco a poco en el mundo de la cocina y cada vez existen más recetas en las que gran parte del proceso de cocinado se lleva a cabo en el interior de este pequeño electrodoméstico. Aunque no le faltan detractores, lo cierto es que utilizarlo en nuestro día a día nos permite cocinar de forma más rápida y ganar algo de tiempo para compensar nuestras ajetreadas agendas. Eso sí, es importante tener en cuenta ciertos trucos y consejos para no destrozar los alimentos que cocinemos en él, así como tener en cuenta que hay cierta materia prima que es mejor no intentar cocinar de este modo. Un ejemplo clásico de receta que podemos realizar en el microondas es el de las patatas cocidas, un acompañamiento básico que puede quedar bastante bien cocinado de este modo. ¿Cómo cocer patatas en el microondas y obtener un buen resultado?