Europa Press 11 AGO 2026 - 10:07h.

La embajada de España en Colombia y el Consulado General siguen de cerca la situación e informan de que, por el momento, no tienen constancia de heridos, desaparecidos o fallecidos españoles

Última hora del terremoto en Colombia: Más de 130 muertos y 570 heridos en un potente seísmo

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Autoridades españolas han comunicado que no tienen constancia de que haya ciudadanos españoles entre los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el noroeste de Colombia. El epicentro se ha registrado cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aunque también se han visto afectadas otras ciudades densamente pobladas como Cali, Pereira, Manizales, Armenia o Quibdó.

El Gobierno colombiano, dirigido por el recién nombrado presidente Abelardo de la Espriella, se ha visto obligado a decretar la emergencia nacional debido a la gravedad del seísmo que hasta el momento deja al menos 132 muertos y 570 heridos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

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Se han habilitado números de teléfono para atender las emergencias

Según han trasladado fuentes del Ministerio de Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, la embajada de España en Colombia y el Consulado General están "plenamente activados y siguiendo la situación" aunque "por el momento" no tengan constancia de heridos, desaparecidos o fallecidos.

Las autoridades han recomendado a los españoles que se encuentren en Colombia "seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales y la información y contactos en las redes sociales de la embajada de España y del Consulado General".

El ministro Albares ha compartido en la tarde del lunes un mensaje a través de redes sociales solidarizándose con todos los afectados y recordando los teléfonos de emergencia disponibles: +573164733216 y +34 910001249.

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El Consulado General de España en Bogotá también ha facilitado a través de redes sociales la línea de teléfono "123" para emergencias y el correo del Consulado (cog.bogota@maec.es).

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El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas, hora local, se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.