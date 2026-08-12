Todas las miradas se dirigen al cielo para asistir a un evento que mantiene en vilo a millones de personas y muchos científicos

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

Compartir







Llegó el día del esperado eclipse solar. Hoy España será el mejor lugar del mundo para contemplar este espectáculo y ya ha arrancado la cuenta atrás. Todas las miradas se dirigen al cielo para asistir a un evento que mantiene en vilo a millones de personas y muchos científicos, conscientes de que se trata del mayor evento astronómico en más de un siglo.

El ocultamiento del astro rey atravesará 13 comunidades, desde Galicia hasta Baleares, en una cita que nos tiene revolucionados desde hace meses y que se ha convertido en todo un acontecimiento que nadie se quiere perder, pero ante el cual es fundamental al mismo tiempo seguir todas las indicaciones de los profesionales para prevenir cualquier tipo de riesgo.

PUEDE INTERESARTE España vivirá tres eclipses solares en menos de dos años: por qué es un fenómeno excepcional

El eclipse total, una cita milimétricamente prevista en los calendarios astronómicos

Milimétricamente previsto y calculado desde hace muchos años en todos los calendarios astronómicos, la cuenta atrás para el histórico eclipse total de Sol que esta tarde va a atravesar gran parte de España -todo el país en su fase de parcialidad- ya ha comenzado. Antes de penetrar en la península, se verá como parcial en gran parte de Norteamérica o de Europa, pero la franja de totalidad estará restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia antes de que España se convierta en el mejor escenario para contemplar este evento astronómico excepcional.

Galicia será el primer 'balcón' desde el que comenzar a contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 -con variaciones de muy pocos segundos según el lugar- la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26, y tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella comenzará a recuperar su brillo hasta el final del fenómeno, a las 21:21.

La misma sucesión se producirá, con muy pocos minutos de diferencia, en un recorrido de oeste a este, con una amplia franja de totalidad sobre la que están numerosas capitales de provincia: A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona,Lleida, Castellón, Valencia y Palma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Baleares despedirá el eclipse, y a las 19:38 la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol y en menos de una hora lo habrá ocultado por completo -entre las 20:30 y las 20:33 según la zona- pero, como en muchos lugares del este peninsular, el final del eclipse (de la fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto antes en el horizonte.

Los consejos para ver el eclipse total en condiciones seguras

Las previsiones del Gobierno apuntan que durante el día de hoy se van a registrar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos para verlo, por lo que durante las últimas semanas todas las autoridades han incidido en la importancia de planificar los movimientos, de no esperar hasta última hora de la tarde para hacerlos y también de escalonar el regreso los que no vayan a pernoctar en el lugar que elijan.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las recomendaciones para hacer una observación segura de este fenómeno astronómico excepcional se han agrupado en cinco grandes ámbitos principales de riesgo: los sanitarios -golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita); los de protección ocular (entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina); o los de logística y movilidad.

Hay que evitar paradas en arcenes, llevar suministros, prever la posible saturación de las comunicaciones y usar siempre las zonas habilitadas.

Entre las recomendaciones destacan también las referidas al impacto ambiental (respetar las áreas naturales, evitar residuos, las perturbaciones a la fauna y no invadir terrenos privados) o al riesgo de incendios forestales (prohibición del fuego, evitar estacionar sobre vegetación seca y respetar y asegurar los accesos de emergencia).

La península, un laboratorio natural para estudiar el Sol

Las comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, universidades, agencias espaciales, centros de investigación y medios de comunicación han programado observaciones, retransmisiones en directo y numerosas actividades con motivo del eclipse y han seleccionado cientos de puntos de observación que pueden resultar óptimos para disfrutar con seguridad del evento.

Además del extraordinario espectáculo natural que supone un eclipse de estas características, la península va a ser durante unos minutos el mejor laboratorio natural del mundo para estudiar el Sol, y el evento va a brindar a los científicos la oportunidad de explorar la física de la estrella, de comprender mejor los procesos que determinan el clima espacial y de profundizar en el conocimiento de las interacciones entre la Tierra y su estrella.

Será además el primero visible desde de la península y Baleares en más de un siglo (el último en España ocurrió en 1959 y solo se pudo ver en Canarias), aunque el próximo año se repetirá un eclipse -que en su fase de totalidad solo será visible en el extremo sur peninsular y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- y en 2028 uno de tipo 'anular' -el Sol se ve como un anillo de oro- que cruzará la península de sudoeste a noreste.

Para los siguientes habrá que esperar más, porque España no volverá a ver un eclipse total de Sol durante este siglo hasta los años 2053 y 2090.