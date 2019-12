Abusar del cannabis puede ser perjudicial tras una cirugía

Aunque los hallazgos no mostraron una diferencia significativa entre las personas que padecían un trastorno poro consumo de cannabis y los que no. Uno de los líderes del estudio, Karim Ladha, ha explicado que, “aunque a menudo se dice que el cannabis es seguro o benigno, no entendemos del todo las implicaciones para la salud de esta droga, sobre todo en los que la consumen mucho. Los resultados de este estudio dejan claro que necesitamos prestar más atención a los consumidores de cannabis que se someten a cirugía”.