La investigación, que ha sido publicada en 'The Lancet' y dirigida por el profesor Kim Mulholland, del Murdoch Children's Research Institute y presidente del Grupo de Trabajo SAGE de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre vacunas contra el sarampión y la rubéola, muestra que muchos niños se han perdido la vacuna contra el sarampión este año, lo que hace inevitables los futuros brotes de sarampión.

Número creciente de niños no vacunados

"Es probable que los próximos meses vean un número creciente de niños no vacunados que son susceptibles al sarampión. Muchos viven en comunidades pobres y remotas donde los sistemas de salud son menos resistentes y la desnutrición y la deficiencia de vitamina A ya están aumentando", ha añadidp

En 2019 se produjo un regreso dramático del sarampión

"La vacunación inadecuada que provocó los brotes de sarampión de 2019 aún no se ha abordado de manera adecuada, y la situación ahora se ve agravada por las interrupciones del servicio durante la pandemia de covid19, por lo que los niños de alto riesgo no inmunizados se agrupan en comunidades no alcanzadas", ha añadido Mulholland.