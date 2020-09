Alquilar en tiempos de coronavirus: Aparecen las cláusulas covid, su legalidad y conveniencia a examen

La pandemia de coronavirus ha cambiado el mercado del alquiler en las grandes ciudades españolas . No solo ha bajado los precios de los pisos , sino que además han aparecido las claúsulas covid que contemplan los cambios inesperados en las condiciones que establece el contrato original. ¿Son legales estás claúsulas, nos convienen? El abogado José María González López , un experto en la materia nos aclara las dudas.

Es mejor acudir a lo que se pacte en un contrato y para ello siempre es aconsejable tener un buen contrato redactado por un especialista, y no copiado de aquí y de allá

Sin embargo, este experto con despacho en Málaga, asegura que "en caso de un nuevo confinamiento que provoque que los estudiantes dejen la vivienda, el contrato se mantendría si siguen pagando , pero si dejan de pagar la mensualidad, no será válida la cláusula por la que se entiende resuelto el contrato y más si existen enseres de los estudiantes en la vivienda. En tales casos, el arrendatario podrá reclamar las rentas y solicitar judicialmente la resolución anticipada del contrato (o esperar al vencimiento del mismo)".

Así que la recomendación de González López es que la introducción de estas claúsulas covid son aconsejables siempre que "no atenten al orden publico o sean contrarias a los principios generales del derecho, o abusivas) o se trate de vivienda habitual. "El derecho no puede regular de modo casuístico cualquier circunstancia que pueda darse", advierte este abogado. "Es mejor acudir a lo que se pacte en un contrato y para ello siempre es aconsejable tener un buen contrato redactado por un especialista, y no copiado de aquí y de allá".