El anticoagulante EDTA, compuesto de algunas vacunas, posible origen de los trombos

Estos últimos días se está hablando mucho del EDTA, como posible causante de los trombos tras la vacunación . Aunque, además de estar presente en la vacuna de AstraZeneca (de la que se han notificado 142 trombos entre 16 millones de personas vacunadas) también lo está en la vacuna rusa Sputnik , de la cual no se ha notificado ni un solo caso de trombosis.

Esta misma semana, en el programa Horizonte de Cuatro, Iker Jiménez entrevistaba Andreas Greinacher, el profesor alemán que primero relacionó los trombos con la vacuna de AstraZeneca . En la entrevista Greinacher aseguraba que "Hemos demostrado que la vacuna tiene proteínas que se originan en el proceso de fabricación y no son del virus simplificado. Encontramos que aproximadamente la mitad de esas proteínas de la vacuna se derivan de una célula humana que se utiliza para multiplicar el adenovirus. (…) Hemos observado que uno de los componentes de la vacuna, el EDTA, está presente en concentraciones relativamente altas ". Ahora, una nueva prepublicación , pendiente de revisión por pares, compartida este martes por el propio Andreas Greinacher (investigador de la Universidad de Greifswald), arroja más luz sobre el mecanismo por el que se producen estos trombos, muy poco frecuentes, cuya incidencia se estima en tan solo 1 caso por cada 100.000 vacunados. Aunque la investigación aumenta la lista de posibles 'culpables' y mantiene las dudas sobre si otras vacunas basadas en adenovirus estarán afectadas y cuánto.

Pero antes de acabar en el interior de la jeringuilla, los adenovirus tienen que multiplicarse. Como todos los virus, necesitan crecer dentro de una célula. Ahí reside el primer hallazgo del nuevo estudio: el suero de Oxford/AstraZeneca contiene proteínas no virales que se originan durante el proceso de fabricación . "No son solo del adenovirus, la mitad son derivadas de las células humanas que se usan para que se multipliquen", anunciaba Greinacher en una conversación telefónica con Servicio de Información y Noticias Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación..

"Las conclusiones son muy claras: se forman complejos, el EDTA aumenta la permeabilidad vascular y los componentes del virus causan una reacción inflamatoria ", resume a SINC el jefe de Servicio de Hematología del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, Vicente Vicente, que no ha participado en el estudio.

"El problema es que se amplía el espectro", comenta el investigador del King's College London (Reino Unido) José Jiménez sobre el nuevo sospechoso que ha entrado en escena. "Han visto el mecanismo en pacientes que lo han sufrido, pero ¿qué pasa en los que no? No sabemos por qué sucede en algunas personas y no en otras", se pregunta Vicente.