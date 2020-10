La Audiencia Nacional rechaza suspender las restricciones en Madrid

En un auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que en este caso no concurren las razones de especial urgencia que exige la doctrina para adoptar una suspensión de la orden ministerial sin escuchar a la otra parte, la Abogacía del Estado, como establece la medida cautelarísma.

El TSJM abre el plazo para ratificar las restricciones tras la entrada del escrito de la Abogacía de la Comunidad

Hasta que no haya aval judicial, el Gobierno regional no podrá imponer sanciones a los ciudadanos que no cumplan con las restricciones de movilidad impuestas sino que habrá controles informativos.