Primer día laborable en la Comunidad de Madrid desde que entraron en vigor las restricciones a la movilidad frente al coronavirus en diez municipios. Aunque no se espera especial incidencia porque sí está permitido ir a trabajar o al colegio y de momento, no hay multas. En las próximas horas sabremos si se rechazan o no las medidas cautelarísimas solicitadas por Vox.