“A ellos, el distanciamiento les afecta el doble”

“Hay que tener en cuenta que los alumnos de educación especial o de integración funcionan con unos agarres emocionales muy intensos porque, si se encuentran bien emocionalmente, pueden avanzar mucho; pero, si no están bien, pueden incluso retroceder. Cuando yo he trabajado en este tipo de aulas, me he pasado la mañana chocando y dando abrazos y eso les genera a ellos una estabilidad óptima para avanzar. Eso es para mí lo que más ha cambiado, la distancia, que a ellos les afecta mucho más. Las clases son mucho más impersonales y, por ello, la habilidad del maestro se tiene que redoblar”.