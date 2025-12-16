Esperanza Buitrago Elena Moral 16 DIC 2025 - 07:46h.

Los homenajes a las víctimas de la playa de Bondi se repiten por toda Australia

Las identidades de las víctimas del atentado de Sídney: Matilda, la niña de 10 años, la fallecida más joven en el ataque antisemita

Compartir







El atentado antisemita de Australia nos deja un nuevo héroe. Un hombre que se enfrentó a los dos terroristas, a padre e hijo. Le quitó el arma a uno de ellos. El otro héroe sigue recuperándose en el hospital de las heridas de bala en el brazo.

Nuevas imágenes del atentado de la playa de Sídney, en el que murieron 16 personas, incluida uno de los autores, han revelado que hubo otro héroe anónimo.

Este nuevo héroe no dudó en acercarse a uno de los atacantes y enfrentarse a él hasta desarmarlo. Eso permitió que la policía lo abatiera.

El otro héroe, un frutero musulmán que también se enfrentó a uno de los atacantes, se recupera en el hospital de los balazos que recibió en un brazo. Dice que lo volvería a hacer sin dudarlo.

PUEDE INTERESARTE Atentado en Australia: uno de los heridos sobrevivió al ataque de Hamás

Las víctimas del atentado de Sídney

Mientras, los heridos siguen recuperándose. Los autores del atentado antisemita de Australia dejaron una treintena de heridos de diversa consideración.

Y siguen también los homenajes a las víctimas frente a la playa de Bondi cientos de personas se acercan hasta la zona cero para recordar y contribuir a una improvisada ofrenda.

PUEDE INTERESARTE Australia investigó en 2019 a uno de los atacantes de Sídney

Sin embargo, los homenajes se repiten por toda Australia. El país, conmocionado, ha querido mostrar su apoyo a la comunidad judía desde uno de sus edificios más representativos, desde la ópera de Sídney, con la proyección de una menorá.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el plano político, el gobierno australiano, promete ampliar la regulación para controlar la posesión de armas en un país que ya mantiene un amplio control.