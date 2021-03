AstraZeneca no se administra a los mayores "con buen criterio"

Con respecto a las vacunas, Badiola ha destacado las ventajas del compuesto de la farmacéutica Janssen, que ya ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento , tiene dos ventajas. El hecho de que se trata de una vacuna monodosis y que no requiere de tantas condiciones de conservación como las de otras compañías, va a permitir acelerar el proceso de inmunización.

En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, tan puesta en cuestión últimamente, Badiola ha señalado que, con buen criterio, varios países de Europa decidieron no inocularla a las personas de mayor edad por la ausencia de estudios en dichas edades. Pero ha apuntado que ahora, que parece que no existen efectos adversos, pueda llegar a aplicarse hasta los 65 años y no solo hasta los 55 como hasta ahora. El Ministerio de Sanidad iba a adoptar esta decisión hoy mismo, pero ha decidido posponer la decisión. El profesor ha subrayado que estas limitaciones de uso suponen un problema en un contexto de escasez de vacunas como el actual.