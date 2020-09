Los familiares de la residencia DomusVi de Outeiro de Rei , en Lugo temen por sus abuelos: "Esto se ha ido de las manos"

Son las preguntas que se hacen a la vez que se lamentan de todo lo que está ocurriendo en la residencia, donde aseguran no hubo contagios en la primera ola de la pandemia . Es el caso de una de las parejas que vive pendientes del abuelo, y que no logran entender cómo pudo dar "negativo en dos pruebas PCR que le hicieron y solo una semana después está contagiado. Nos dijeron que lo habían aislado y ahora, él y su compañero de habitación están infectados".

Veo algo raro en los correos, nos hacen desconfiar, se nota que no saben muy bien qué protocolo seguir. Tanto es así que ellos querían que intervinieran el centro porque se les iba de las manos. No queremos pensar que nos están engañando con la cifra de muertos

"Veo algo raro en los correos, nos hacen desconfiar, se nota que no saben muy bien qué protocolo seguir. Tanto es así que ellos querían que intervinieran el centro porque se les iba de las manos". No queremos pensar que nos están engañando con la cifra de muertos. Todo esto nos cogió en shock", aseguran. Para esta pareja la inquietud es general entre los familiares, porque es "gente mayor que está desamparada, no sabemos en qué condiciones están los que han sido hospitalizados".

Por el momento, la mayoría, a pesar de estar infectados no tienen síntomas o son leves, pero "son muchos asintomáticos y existen muchas probabilidades de que se compliquen las cosas, porque son personas muy mayores; uno de los contagiados "murió en la residencia no sabemos si no los están derivando al hospital o se puso malo malísimo de repente o qué pasa si me abuelo se pone enfermo. Nos surgen muchas preguntas y siempre son mismos a pagar".