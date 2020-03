La carga viral que explica los diferentes síntomas del coronavirus y por qué hay que quedarse en casa

Tengo dolor de cabeza, escalofríos, cansancio general, pero no tengo fiebre. Es una de las frases que habrás escuchado de familiares y conocidos. ¿Tengo el coronavirus? La realidad es que ahí entra en juego un concepto que no ha sido muy resaltado hasta ahora y que los médicos empiezan a manifestar sin medias tintas.

El coronavirus tiene otro perfil que no debe pasar desapercibido y es la carga viral, o lo que es lo mismo, la cantidad de virus que entra en el organismo. Por eso los distintos síntomas que muestra la ciudadanía. Esa carga viral es la que hace necesaria la cuarentena, el cuidado a la hora de llegar a casa después de salir a la calle y las medidas a tomar, y la que aconseja tener mucho cuidado a la hora de acudir al supermercado porque el coronavirus permanece en objetos. Por eso usar la mano no dominante es importante.

Esta diferente carga viral explica también que haya habido fallecimientos de edades tempranas, aunque los más afectados sean los hombres mayores de 60 años. El Gobierno amplía el estado de alarma y niega que vaya a aplicar el estado de excepción o a cerrar los supermercados. Pero la OMS deja claro que la pandemia se acelera y todas las medidas son posibles para detener una curva que no para de crecer. Con IFEMA como hospital y el Palacio de Hielo como morgue nadie es capaz de decir dónde está la línea roja.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, en rueda de prensa. "La pandemia se está acelerando" , ha comunicado pese a que considera que la curva ascendente se puede cambiar. " Los números son importantes porque son personas. Lo más importante es que no solo hay que defender, como en el fútbol, también hay que atacar".

Está claro pues que no todo el mundo tiene la misma carga viral del virus que sorprende a todos por su capacidad de contagio. Ahora entre los síntomas ya se confirman algunos síntomas como la falta del sentido del gusto y del olfato. Vital es ante este virus nuevo la capacidad de reacción de nuestro sistema inmunológico. Cuando este es más débil la carga viral es mayor. Esta carga viral también explica el alto porcentaje de infectados dentro de la sanidad española, de gente que trabaja cara a cara con el público, como los guardia civiles, donde se han dado casos de muertes de gen te joven. Esa gente corre más riesgo porque está en permanente contacto con el virus y aunque esté protegido su carga viral puede ir aumentando poco a poco.

En ese sentido, el director general de la OMS ha llamado a proteger al personal sanitario como una cuestión prioritaria. “Incluso si lo hacemos todo bien, si no priorizamos la protección de los sanitarios, muchos morirán porque quién puede salvarles la vida resulta que ha caído enfermo”. Los jóvenes consideran que son inmunes al virus y no es cierto. Ellos también pueden tener una carga voiral importante y si no respetan la cuarentena puede aumentar. Los médicos también alertan de los más pequeños que son grandes propagadores del virus.