El certificado de Italia y Francia para salir a la calle: España pedirá una acreditación de las empresas para trabajar

En España, por el momento, las empresas que necesitan que sus empleados se desplacen obligatoriamente –los que no tienen oportunidad de hacer teletrabajo –, están comenzando a entregar circulares para que las personas puedan moverse sin preocupación de ser multadas por la calle.

El salvoconducto español aún no está en marcha

Una trabajadora de una residencia de personas discapacitadas , por ejemplo, es una de las personas que no tienen la opción de trabajar desde casa. Virginia, en su caso, ha recibido el salvoconducto laboral, certificado por la Comunidad de Madrid , para acudir a su puesto. En el documento se puede leer: “Como Directora de la Residencia y Centro _ para personas con Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas _. Informa que Dña _ con DNI _ forma parte de la plantilla de la _ para la Rehabilitación y cuidado de personas con Discapacidad Gravemente Afectadas y forma parte del equipo asistencial en nuestro dispositivo y resulta imprescindible que pueda acudir a su centro de trabajo para dar cobertura asistencial a los residentes”.

El salvoconducto español no está en marcha, pero podría estarlo los próximos días. "No hay nada confirmado", señalan las fuentes policiales, pero, visto lo visto –gente que aún no se ha tomado en serio lo del #Yomequedoencasa–, quizá sea la única gran medida para hacer el plan de contención efectivo.