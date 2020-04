China y el negocio del coronavirus: el plan 2025 más cerca que nunca

El negocio de China con el material sanitario: fábricas trabajando 24 horas al día

"No es solo un negocio. Hay muchos países que necesitan material sanitario y, evidentemente China, que ya había puesto sus fábricas a trabajar 24 horas para atender la demanda que necesitaba, pues, como ahora ya no necesitan esa producción, porque han controlado el número de contagios, está vendiendo -sobreproducción-, como haríamos nosotros", señala la escritora Georgina Higueras, autora de los libros 'China: la venganza del dragón' (2003), 'El despertar de Asia' (2005) y 'En busca de mi hermana china' (2018).

"En otro tipo de producciones, no sanitarias, China sí que se ha podido fijar en el modelo occidental. Los chinos llevan utilizando mascarilla desde hace décadas, nosotros no. Lo que pasa que ahora estamos importando el modelo de actuación de los chinos para la utilización de mascarillas. España está comenzando a fabricar mascarillas ahora. Esto no lo hacíamos antes porque no estaba en nuestra forma de comportamiento. Si ves un vídeo de China en invierno de hace tres años podrás ver que ya utilizaban mascarilla. Están más acostumbrados a este utensilio y más preparados para su fabricación", añade Higueras.