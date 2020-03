El cobro de pensiones en época de coronavirus: evitar aglomeraciones y extremar el cuidado con los robos

Normalmente en nuestro país numerosos pensionistas, sobre todo las personas más mayores, son víctimas de robos cuando se disponen a cobrar su pensión. Los ladrones aprovechan una fecha clave y la poca resistencia que pueden ejercer las victimas para sustraerles todo el dinero del mes. Ahora, esta situación puede verse agravada con las medidas de restricción de movimiento, ya que los mayores no podrán tener la compañía de nadie si acuden al banco.

Algunas de las técnicas habituales de robo

Cada vez surgen más técnicas distintas de robo que no utilizan la fuerza para la sustracción, sino que mediante engaños o descuidos consiguen el botín. Una de las técnicas más utilizadas en personas mayores es la conocida como 'el abrazo cariñoso ' o las técnicas cariñosas, que aprovechan el contacto físico mediante un abrazo o un acercamiento para distraer a la persona y robarle.

Algunos consejos policiales

Algunos bancos están llamando a sus clientes para hacerles un seguimiento ante su posible visita a la entidad bancaria, dejándoles claro las alternativas que tiene de no tener que ir físicamente hasta allí. El problema en estos casos suele ser que las personas mayores no disponen de canales a distancia o tarjetas para un cobro alternativo.

Desde las autoridades recomiendan no acudir a cobrar el dinero mensual esta semana a menos que sea totalmente imprescindible, hacerlo durante las próximas semanas, y si se hace, extremar la precaución y no olvidar que la delincuencia no descansa aunque estemos en estado de alarma.