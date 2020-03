Las compras online se saturan durante la cuarentena: hasta 10 días de espera para recibir el pedido

El confinamiento a causa del estado de alarma por la pandemia del nuevo coronavirus está provocando que la gente se piense hasta el acercarse a hacer la compra. Muchas familias –un miembro–, realizan la compra de semana en semana, habitualmente, pero la recomendación de no salir de casa está haciendo que se recurra a las compras online . Los supermercados no dan abasto . No hay problema de abastecimiento, pero sí lo hay en las fechas de entrega.

“El plazo de las entregas de las compras online ya no se puede determinar . No se puede hacer una media. Hay compañías que están suministrando relativamente rápido y otras que se están demorando enormemente. Hay que tener en cuenta que Amazon , o Ali, entre otras, venden productos de terceros , con lo cual, los movimientos están más restringidos, puede haber más falta de estocaje… Todo eso está ralentizando enormemente la fecha”, señala a Informativos Telecinco Rubén Sánchez, portavoz de FACUA , organización española que defiende los derechos de los consumidores.

“Ha habido un gran incremento de la compra online. Incluso en personas mayores que habitualmente no lo hacían: aunque no sean ellos quien lo piden, sus hijos o nietos se las están encargando para que les llegue. Esto está haciendo aprender a muchos consumidores a realizar compras online cuando antes no las hacían, o las realizaban de una manera absolutamente esporádica. Esta circunstancia va a provocar también posiblemente un cambio de hábito a futuro”, añade Sánchez. “Habrá gente que no realizaba la compra habitual de manera electrónica y ahora sí lo va a hacer cuando salgamos del estado de alarma porque se habrá familiarizado o acostumbrado a hacerlo”, asegura.