Más autonomías estudian implantar la prohibición de fumar al aire libre como hace desde hoy Galicia por el coronavirus

Galicia ha abierto la puerta para aislar más aún a los fumadores. Desde este jueves, no se podrá fumar al aire libre si no se garantiza la distancia de seguridad de dos metros exigida para evitar nuevos contagios por coronavirus. La medida está siendo estudiada por otras comunidades autónomas como es el caso de Cantabria, Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Pero no son los únicos, hace días, más de 20 asociaciones médicas, científicas y de derechos civiles han suscrito el manifiesto promovido por Nofumadores.org que reclama acabar con el humo en la hostelería ante la posibilidad de contagio de COVID-19.