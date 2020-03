España, frente al reto de combatir el coronavirus con las Fallas y la Semana Santa en el horizonte

No hay que “entrar en estado de alarmismo”, pero “hay que preocuparse” . Son palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa , en el plató de Informativos Telecinco . Y lo cierto es que la preocupación se incrementa atendiendo a lo que España tiene por delante: la Crida ha dado el pistoletazo de salida a las Fallas valencianas, –llamadas como cada año a congregar a miles y miles de personas–, y apenas estamos a un mes de que dé comienzo la Semana Santa , que anualmente supone millones de desplazamientos, aglomeraciones masivas y una lluvia de procesiones que riegan al país en el marco de unas tradiciones que, en una situación y unas circunstancias singulares, despiertan cierta preocupación. Fundamentalmente, porque en algunas de las manifestaciones religiosas que se producen son tradicionales los actos como los besamanos o los besapiés , razón por la cual son ya muchos los que se preguntan si se deben aplicar restricciones especiales o si se deben aplicar medidas extraordinarias más allá de las recomendadas por Sanidad.

Más de 3.000 muertos

Torrejón de Ardoz y Vitoria, los focos que más preocupan

Es por esto, precisamente, por lo que las autoridades sanitarias llaman a no caer en alarmismo ni en la psicosis. En España , la preocupación se centra en dos focos: Torrejón de Ardoz , en Madrid, y Vitoria , en el País Vasco. Fundamentalmente, por el origen desconocido de una veintena de contagios.

Lo que ha hecho China no ha sido fácil. Cerrar sus puertas, confinar ciudades enteras, paralizar el transporte… Son medidas drásticas que han tenido un impacto directo tanto en la vida de sus ciudadanos como en la economía. Llegar a ese extremo al que hubo de llegar el país en el que se desencadenó el brote no es una decisión fácil de tomar ni tampoco una que deba regirse por el miedo, por eso, de momento, Sanidad apuesta por la sensibilidad del sistema para la detección precoz de casos, la prevención y la concienciación. Por el momento, no se aplican medidas extraordinarias, pero a la luz de las circunstancias todos los escenarios están previstos.