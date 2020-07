El coronavirus afecta ahora a gente más joven que es asintomática

El Gobierno descarta el estado de alarma en Cataluña

El virus, en cifras

Un brote entre temporeros en Huesca

Un brote nuevo en Andalucía

Tras este encuentro, tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el doctor Fernando Simón, hicieron un llamamiento a la prudencia. Illa lo dijo muy claro: “no me gustan algunas imágenes como celebraciones de partidos de fútbol”. Y Simón añadió: "Si el Zaragoza sube a Primera lo celebraré de otra manera, no me juntaré con otros maños". Con los datos en la mano, los expertos advierten de que el 70% de los contagiados ahora son jóvenes asintomáticos.