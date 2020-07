La muerte del actor Nick Cordero, el ejemplo de que el coronavirus también afecta a jóvenes sanos

El actor de Broadway falleció este lunes tras tres meses luchando contra la covid-19. Su mujer, Amanda Kloots, asegura que Nick no sufría ninguna enfermedad y que era lo que se puede decir un hombre sano, sin patologías y sin ser grupo de riesgo para esta infección.

El protagonista del musical 'Bullets Over Broadway' enfermó de coronavirus a sus 41 años, en un rango de edad que tiene una tasa de mortalidad del 0,4% para el coronavirus. Una tasa muy inferior a la que tienen las personas mayores de 80 años, con un 15% de mortalidad, según recoge The New York Times.