Pediatras instan a acudir a Urgencias si es necesario y no esperar a que los niños empeoren "por miedo" al contagio

Urgencias "seguras"

Consecuencias del confinamiento

Jerónimo Pardo ha advertido de que, en este momento, en pleno estado de alarma, " no hay constancia objetiva" de que los niños padezcan consecuencias físicas por estar confinados . "No se pueden dar todavía datos objetivos, y menos cuando estamos ante un fenómeno sin precedentes. Otra cosa son las impresiones o miedos que tengan los padres, que son comprensibles", ha matizado, y ha añadido que "si existen esas consecuencias, se verán más adelante".

En la misma línea, la presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, Amparo Rodríguez, ha aceptado que "puede haber consecuencias físicas" para los menores debido al confinamiento, "pero no hay evidencias científicas". "Pongamos las cosas en su lugar, llevamos poco más de un mes de encierro. Los niños tienen una gran resiliencia y capacidad de adaptación y, aunque no salgan, la mayoría no dejan de tener actividad física, porque no paran", ha afirmado.