El estado de alarma se prorroga hasta el 9 de mayo: hay novedades que debes conocer

Pedro Sánchez anunciaba en su comparecencia en la tarde de ayer una nueva prórroga del estado de alarma . Al anteriormente fijado 27 de abril se suman 15 días más, yéndonos así al 9 de mayo. No obstante, el presidente comunicó la posibilidad de comenzar en cierto modo el "desconfinamiento" para los menores.

La fase de desescalada podría estar cerca, pero no arrancará hasta que se cumplan las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Además, afirmó que ésta no tiene por qué ser homogénea. Todo dependerá de los datos, que serán quienes decidan en todo momento, por lo que las decisiones no serán "definitivas" y podrán alterarse "tanto en términos negativos, como en positivos".