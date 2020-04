Los test rápidos probados en España hasta ahora no son fiables

Este miércoles, Sanidad ha anunciado que se han repartido 15,5 millones de mascarillas entre todas las comunidades autónomas, al tiempo en que Illa anunciaba ayer que también este miércoles se iniciaba el reparto de un total de siete millones de equipos de protección. Al mismo tiempo, informó Illa, se han adquirido 1.900 respiradores. Son esenciales para aquellos pacientes que, en estado más grave, precisan respiración asistida para sobrevivir. No son suficientes, y no es la única asignatura pendiente, porque Sanidad no termina de acertar con los test rápidos. Así lo recoge un informe de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que sostiene que “hasta la actualidad las pruebas que se han realizado en España con estos kits de detección” presentan “una sensibilidad inferior a un 50%”, es decir, significativamente por debajo de lo que se considera como una sensibilidad aceptable, que es aquella en la que los valores superan el 70%.