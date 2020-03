Sanidad devuelve 650.000 test rápidos de coronavirus por no tener "el nivel de fiabilidad requerido"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que se van a devolver un total de 650.000 test diagnósticos del coronavirus por no tener "el nivel de fiabilidad requerido" , que serán sustituidos por otros que sí cumplan con los requisitos de calidad necesarios.

Illa ha recordado que el Gobierno ha realizado varias operaciones en China con distintos proveedores para adquirir hasta 5,5 millones de test, que aún se está tramitando . Antes, se adquirieron 609.000, de los que las primeras 9.000 unidades "no han pasado los filtros de calidad" , a un proveedor "habitual" del sistema sanitario nacional, según ha defendido Illa. Sin embargo, los análisis de las autoridades demostraron que no eran efectivos .

"Este producto tenía todas las garantías, el certificado de calidad... pero nosotros evidentemente hacemos las comprobaciones cuando llega el producto, que no tenía el nivel de fiabilidad requerido", ha explicado el ministro, quien ha detallado que 50.000 unidades que habían llegado "no se han distribuido". En total, se devolverán y sustituirán 650.000, según Illa. "España no va a perder ninguna oportunidad de adquirir productos, pero va a ser exigente con la calidad del material, y va a hacer las comprobaciones necesarias", ha reivindicado.