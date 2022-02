" No creo que vayamos a tener séptima, octava o novena ola . El pase covid ha sido útil para que la gente se vacune. Ahora ya se puede ir quitando poco a poco , pero hay que mantener otras restricciones, como la mascarilla en interiores y aglomeraciones, aunque no en exteriores", precisa Bengoa.

En este sentido, el doctor Lorenzo Armenteros , portavoz de la SEMG sobre coronavirus, señala que: " tirar la toalla para no combatir el virus es una situación que se plantea con mucha incertidumbre. Porque si fuera por un argumento científico, de lo que es la reducción de la virulencia y de la capacidad de mutar, podemos estar más tranquilos, pero cuando se tira porque no hay una capacidad de contención , siempre crea muchas dudas".

"No se han hecho hasta ahora experiencias de ese tipo. Y en esas circunstancias parece que predominan estrategias económicas o políticas, no epidemiológicas. No hay una base científica que nos asegure que esa estrategia sea acertada para contener el covid. Y no es acertada porque vamos a hacer una circulación libre del virus y ver cómo son los acontecimientos en la confianza de que puedan ser de efectos leves, pero no en la certeza de que pueda ser eso que pensamos", añade Armenteros.