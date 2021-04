"El estudio concluye que las rutas de transmisión de aerosoles no muestran la necesidad de un distanciamiento social de dos metros cuando las mascarillas son obligatorias. Estos resultados ponen de manifiesto que, con las mascarillas, la probabilidad de transmisión no disminuye con el aumento del distanciamiento físico, lo que subraya cómo la obligatoriedad de las mascarillas puede ser clave para aumentar la capacidad en las escuelas y otros lugares", explica Michael Kinzel, líder de la investigación, que se ha publicado en la revista 'Physics of Fluids'.