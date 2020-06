La dexametasona no es para tomar en casa y tampoco con síntomas leves

" Habrá que esperar a que se publique el artículo británico y, según las conclusiones y el análisis que se haga del mismo, se verá si es posible continuar con el nuestro en España (en el estudio había pacientes a los que se administraba dexametasona y a otros, no; si se demuestra que este corticoide es beneficioso, no sería éticamente posible dejar a ningún paciente sin su dosis)", comenta el doctor Jesús Villar a Informativos Telecinco.

La dexametasona no beneficia en fases iniciales, (casos leves) pero continúa su investigación. "Lo de fases iniciales viene por los resultados de pacientes con fallos respiratorios de causa virica de otros virus -previamente-, como el SARS: se hicieron estudios, donde se dieron corticoides y había resultados que decían que en fases iniciales podía aumentar la mortalidad porque no permitía disminuir la carga viral, no dejaba que el virus se lavase. Esto no se habia demostrado como tal en el virus SARS-CoV-2, que tiene particularidades respecto al resto de virus", detalla Ferrando.