Las discotecas y locales echan el freno a abrir hasta que las pistas de baile reciban el OK: solo lo hará un 30%

Se puede bailar en los reservados con la gente con la que ya hayas entrado en el local pero queda mucho para volver a la normalidad. El sector del ocio nocturno reabrió anoche en la Comunidad de Madrid, con un aforo reducido al 40 % y sin pista de baile, unas condiciones que harán que solo suba el cierre el 30 % de los locales, alrededor de 800 o 900 por lo que Noche Madrid espera poder abrir la pista de baile a lo largo del mes de julio. La Asociación de empresarios de ocio nocturno de la Comunidad de Madrid (Noche Madrid) espera que abran sobre todo los bares de copas en los municipios de la región y no tanto las discotecas de en la capital, en temporada baja y con reducción de público.

El ocio nocturno estrenó anoche la desescalada con alrededor de 300 locales abiertos, a los que los madrileños se acercaban por curiosidad y donde los empresarios comprobaron con alivio que sí se puede levantar la persiana, explica Pizcueta. El día fuerte será hoy, noche de viernes, en la que esperan que abran 800 o 900 locales, sobre todo bares de copas en los pueblos de segunda residencia. Noche Madrid pide hacer atractivo este oferta de ocio. Y es que la noche vuelve pero no en las mismas condiciones que se despidió. Sin pista de baile, donde sí se podrán ubicar mesas a 1,5 metros de distancia y con un aforo limitado al 40 % el paisaje de la fiesta madrileña se modificará necesariamente.

Las terrazas nos darán un respiro porque a partir del 6 de julio estarán al 100%

Un respiro darán las terrazas de estos locales, al 80 % de aforo hasta el 6 de julio y desde entonces al cien por cien. En las mesas y reservados se puede estar de pie e incluso bailar, pero sin interactuar con desconocidos, asegura Pizcueta , que explica que en las mesas de los amigos no hay que llevar mascarilla mientras se consume, pero sí al moverse por el local, como ocurre ya en los bares.

Las copas regresarán sobre todo “fuera de Madrid” y “en toda la zona norte de la sierra y en la de las segundas residencias” dado que “las zonas vacacionales van a tener público y los bares de copas de aforos reducidos y autónomos pueden abrir sin arriesgar mucho”. Por contra, las grandes discotecas deben “ajustar bien las cuentas para que sea viable económicamente poder abrir” con altos alquileres y en temporada baja. Además en Madrid el nivel de presión para que “salga todo perfecto” es “grande”. A quien tiene dudas con las cuentas, Noche Madrid le recomienda que no abra.

“Ayer era un día de emociones y afortunadamente han sido positivas, la gente necesitaba recuperar el latido de sus locales”, explica Pizcueta, que señala que cada cliente era celebrado y que la gente es “comprensiva” y “tiene curiosidad”. Además, espera que no bajen la persiana quienes han abierto porque si no Madrid sería “un secarral” donde no puedes tomarte “esa copa del verano mítica de la noche”.