Madrid, la primera en adelantarla

Cataluña empezará a mediados de la próxima semana

Galicia lo discutirá en el consejo interterritorial

Murcia descarta adelantar la segunda dosis

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha afirmado que no está "sobre la mesa" la posibilidad de adelantar la segunda dosis de AstraZeneca para la población de 60 a 69 años porque "solo se ha dado un caso de la variante india que no ha tenido ningún tipo de contacto en la Región de Murcia y que ya no está en la Comunidad, por lo que no hay transmisión comunitaria".