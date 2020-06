Los efectos secundarios de la dexametasona: nunca comprarlo sin receta en la farmacia

Esta semana, en la que el mundo vuelve a preocuparse tras los rebrotes de coronavirus en Pekín y en la cercana Alemania (otras 700 personas han sido aisladas en Gotinga), la Universidad de Oxford hizo un esperanzador descubrimiento: la eficacia de la dexametasona , un tratamiento ya conocido que se ha mostrado efectivo en lucha contra el COVID-19 pero que, debido a sus numerosos efectos secundarios , no debe comprarse sin receta en las farmacias.

Dada la tardanza de una vacuna contra el SARS-COV-2 , la noticia es positiva; sin embargo, tanto Fernando Simón en España como otros epidemiólogos a nivel internacional, están llamando a la prudencia, pues la aplicación de la dexametasona todavía está en estudio y no se ha propuesto como tratamiento de forma oficial.

Problemas mentales, confusión y estrés

Así nos lo confirma a Informativos Telecinco una microbióloga de la UCM de Madrid: “La dexametasona, que se puede utilizar, por ejemplo, para tratar la artritis reumatoide, en un antiinflamatorio muy fuerte que no sirve contra el mismo virus, sino contra la inflamación exagerada que se produce en los pacientes más graves. Por lo tanto, no sería efectivo en una persona que padezca una infección de COVID, digamos, normal. Tiene muchos efectos secundarios, de todo tipo, y no es un medicamento para automedicarse”, asegura, en sintonía con las declaraciones de Daniel López Acuña, exdirector de la OMS, que dijo en Mediaset que “de ninguna manera podemos comprarlo en las farmacias”.