La emotiva carta de la madre de la niña de 4 años que ha dado positivo en coronavirus en Madrid

Se ha convertido en una de las noticias del día. Una pequeña de 4 años del colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid había sido contagiada por coronavirus, después de que sus padres hayan dado también positivo en COVID-19 tras viajar su padre al extranjero. Es el tercer niño afectado en nuestro país por coronavirus. La madre, que en un primer momento, mostró sus quejas porque se negaron a realizarle ningún tipo de prueba porque los niños no pillaban este virus, recibió finalmente la visita del 112 y la noticia de que la pequeña había dado positivo.

Estamos afortunadamente en casa y bien. Nos sentimos aterrados, y en shock y lamento muchísimo, que me haya pasado y espero que nadie mas se afecte por nosotros. No he podido escribir antes, llevo un día tremendo.