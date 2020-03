El protocolo de actuación en tu casa del 112 ante una llamada por coronavirus

Suena el timbre, miramos por la mirilla y nos encontramos a los profesionales sanitarios con su traje amarillo. No hay que alarmarse: es lo que ocurre cuando una persona llama al 112 o al 061 por posible riesgo de coronavirus y la consejería de Sanidad dictamina que procede tomar una muestra. Ante la incertidumbre de saber qué llamadas son atendidas y cuáles no (se atienden todas, pero no todo el mundo precisa la recogida de muestras) entre otras incógnitas por resolver, varias fuentes del SUMMA 112 explican a Informativos Telecinco el protocolo de actuación.