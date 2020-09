Desescalada mal planificada, mal control de los brotes y poco civismo: los expertos explican los datos de España

El Gobierno admite ya que no gestionó la desescalada como hubiera querido (culpa al PP por negarse a los estados de alarma y criticar de forma constante la gestión) pero no apuesta por un estado de confinamiento total como ha hecho Israel , al ver aumentar sus datos. España, con la mayor cifra de contagios de Europa y una escalada de la letalidad por cada 100.000 habitantes no se plantea estados de alarma. Y la OMS advierte de que lo peor está por llegar en los meses de octubre y noviembre .

En su intervención, el doctor Moreno ha hecho balance de los aciertos y errores en la gestión de la pandemia, señalando sobre la situación actual que "el problema no han sido los rebrotes sino que no lo hayamos controlado e impedido que se llegue a la transmisión comunitaria , que es donde estamos".

Las cuarentenas eficaces son vitales

Medidas de confinamiento tardías

Pedro Alonso, de la OMS: "La desescalada se hizo tomando atajos"

Santiago Moreno, no ha sido el único en criticar las actuaciones del Gobierno. Pedro Alonso, Epidemiólogo y Director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, ha comentado en una entrevista en RNE, que "no hemos aprendido nada de la primera oleada del virus, España exhibe las peores cifras del mundo. No se han puesto medidas para evitar la situación calamitosa que estamos viviendo. Seguimos sin tener datos fiables en tiempo real, la desescalada no se hizo con la suficiente atención y detalle, se tomaron atajos que ahora estamos pagando. Además la capacidad de rastreo es insuficiente y ha habido un problema de comunicación porque no se ha concienciado a la población de los riesgos".